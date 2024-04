Părerea românilor despre cazinourile pe bani reali In momentul de fața se discuta foarte mult la nivel național despre cazinouri și platforme care ofera jocuri pe bani reali. Operatorii de jocuri de noroc nu sunt foarte bine vazuți din cauza faptului ca un procent destul de ridicat din populație sufera de dependența in ceea ce privește jocurile de noroc. Mai mult, presiunile […] Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In ceea ce privește industria de gambling, Romania este considerata de mult drept un exemplu. Aici, jocurile online au fost legalizate abia in 2010, iar piața de jocuri de noroc a fost reglementata corespunzator in 2013. Acesta este și anul in care ONJN (Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc) apare…

- Timp de o luna, polițiștii Compartimentului Sisteme de Securitate -Serviciul de Ordine Publica, cu sprijinul efectivelor subunitaților teritoriale, au desfașurat ample acțiuni pe linia prevenirii și combaterii faptelor ilegale din domeniul sistemelor de paza și securitate. Polițiștii au verificat respectarea…

- In cazul in care locuiți in Romania și va doriți sa jucați la pacanele online, pentru siguranța și protejarea drepturilor legale este bine sa apelați la un casino licențiat in Romania . Puteți alege inclusiv operatorii internaționali, care dispun de licențe locale, așa cum ar fi Betfair Vegas. Faptul…

- Guvernul thailandez are in vedere elaborarea unui proiect de lege privind cazinourile și, daca va fi adoptat de parlament, va genera mai multe locuri de munca și venituri pentru stat și va permite crearea unui mega-proiect de divertisment, a declarat vineri premierul Srettha Thavisin.. Cazinourile…

- Adolescentii romani se confrunta cu dependenta de jocurile de noroc. Si nu doar acesti tineri. Cifrele arata ca mai mult de 100.000 de romani sufera de o astfel de adictie. Peste 25% dintre elevii romani sub 16 ani au spus ca au jucat la pariuri și alte jocuri de noroc, iar 51% au spus ca […] The post…

- In era digitala in care traim, cazinourile online au devenit tot mai populare, oferind acces facil la o gama variata de jocuri de noroc din confortul propriului camin. Cu toate acestea, exista inca oameni care prefera trairea experienței autentice a unui cazinou fizic. De ce aleg unii jucatori sa mearga…

- Intr-o poveste care pare desprinsa dintr-un film de acțiune, un barbat din Giurgiu, in varsta de 36 de ani, a devenit protagonistul unei aventuri șocante, dupa ce a distrus cu un topor nu mai puțin de 19 aparate de jocuri de noroc. E reținut preventiv. Foarte probabil, va trebui sa acopere și pagubele…

- Pokerul, la fel ca orice alt joc de noroc, poate fi jucat și in cazinourile online. Deși mare parte din fanii acestui joc, il joaca cu placere și in mediul online, nu doar in cazinourile tradiționale, exista unii jucatori care sunt reticenți in a incerca sa joace Poker pe internet din cauza unor concepții…