Giurgiu: un bărbat înarmat cu topor se răzbună pe aparatele la care a pierdut Intr-o poveste care pare desprinsa dintr-un film de acțiune, un barbat din Giurgiu, in varsta de 36 de ani, a devenit protagonistul unei aventuri șocante, dupa ce a distrus cu un topor nu mai puțin de 19 aparate de jocuri de noroc. E reținut preventiv. Foarte probabil, va trebui sa acopere și pagubele produse. Povestea incepe cand o femeie a sunat disperata la 112, anunțand ca un individ bizar și-a facut intrarea intr-o sala de jocuri de noroc și a dat lovituri precise cu toporul, distrugand aparatele electronice, ruleta și chiar barul localului. Cu toții ne intrebam, desigur, daca toporul a fost… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Un barbat, care a distrus cu toporul mai multe aparate de jocuri de noroc, dupa ce a pierdut la pacanele, a fost arestat preventiv Un barbat, care a distrus cu toporul 19 aparate electronice, o ruleta si un bar de la doua sali de jocuri din municipiul Giurgiu, dupa ce a pierdut la pacanele, a fost arestat…

- Un barbat a fost arestat preventiv dupa ce ar fi distrus cu un topor 19 aparate electronice, o ruleta si un bar de la doua sali de jocuri din municipiul Giurgiu. Politia Municipiului Giurgiu a fost sesizata prin 112, de catre o femeie, din municipiul Giurgiu, ca un barbat ar fi patruns in sala de jocuri…

- Un barbat de 36 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile dupa ce a distrus, cu un topor, 19 aparate electronice, o ruleta si un bar de la doua sali de jocuri din municipiul Giurgiu, informeaza Agerpres.Vineri seara, un barbat de 36 de ani din municipiul Giurgiu a patruns in incinta unei sali…

- "Politia Municipiului Giurgiu a fost sesizata prin 112, de catre o femeie, din municipiul Giurgiu, cu privire la faptul ca un barbat ar fi patruns in sala de jocuri de noroc si ar fi distrus mai multe aparate de jocuri electronice. In temeiul sesizarii, la fata locului s-a deplasat echipa operativa,…

