Pare simplu și chiar este. Vrei un copil deștept? Lasă-l să se joace Copiii care joaca jocuri de societate, dar și jocuri video, sunt mai pregatiți pentru științele exacte, precum matematica. Jocurile de masa bazate pe numere precum Monopoly și Domino pot imbunatați abilitațile matematice ale copiilor mici, arata un nou studiu. Cercetatorii vor sa faca studii suplimentare pentru a vedea cum pot imbunatați aceste tipuri de jocuri alte abilitați in primii ani de viața și dezvoltare a copiilor, scrie newatlas.com . Studiile anterioare au demonstrat beneficiile jocurilor in ceea ce privește imbunatațirea abilitaților sociale ale copiilor, de citire și de alfabetizare.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

