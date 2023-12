In data de 16 Decembrie 2023 Clubul Sportiv „Tao Kickboxing” Turda a participat la ultima competiție din acest an, la concursul de Kickboxing ,,Cezar Fight Championships ediția a IX-a” la Alba Iulia, in sistem super – fight cu un lot de 4 sportivi. La start au fost aliniate 36 de cluburi sportive din țara, totalizand [...] Articolul Parcurs perfect pentru „Tao Kickboxing” Turda la o competiție din Alba Iulia (Video) apare prima data in TurdaNews .