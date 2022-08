Stiri pe aceeasi tema

- 58% dintre bucureșteni susțin, in cadrul unui recent sondaj CURS, ca, de la preluarea mandatului, Nicușor Dan, a avut o activitate proasta la Primaria Generala a Capitalei. 11% au catalogat-o drept ”foarte proasta”. Doar 22% dintre respondenți spun ca activitatea lui Nicușor Dan a fost una buna, in…

- "Bucureștenii nu vor plati mai mult pentru apa calda și caldura, la iarna" Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan. FOTO: Catalin Radu/RRA. Bucureștenii nu vor plati mai mult pentru apa calda și caldura, la iarna - a dat asigurari primarul general, Nicușor Dan, care a verificat astazi un…

- ”A fost finalizata etapa de depunere a ofertelor in cadrul procedurii de achizitie a unui numar de 100 de autobuze electrice si a infrastructurii de incarcare necesara acestora, pentru modernizarea transportului public in comun din Capitala, astazi fiind ultima zi pentru depunerea acestora”, a transmis,…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, explica de ce investitii facute in prima parte a mandatului sau de edil nu se vad, el facand analogia dintre orasul Bucuresti si un bolnav aflat in coma. Potrivit edilului, in Capitala exista „foarte multe lucrari pentru care s-au investit banii publici” dar…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a declarat duminica, 19 iunie, la Prima TV, ca „ne-a lovit razboiul din Ucraina” si ca exista o criza generala a conductelor care afecteaza lucrarile de reabilitare la sistemul de termoficare din București. Edilul a precizat ca pana in anul 2015 s-au reabilitat…

- Furtuna care s-a abatut marți seara, 14 iunie, asupra Capitalei a lasat prapad in urma, in mai multe zone ale orașului. Au fost emise avertizari nowcasting COD PORTOCALIU și ROȘU in București, fiind transmise și mesaje prin sistemul RO-ALERT. In unele cazuri, strazile s-au umplut de apa, transformandu-se…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, directorul STB, Adrian Criț și președintele societații Astra Vagoane, Valer Blidar, au fost prezenți joi la o conferința de presa organizata la depoul Militari. Subiectul acestei intalniri sosirea in Capitala a primei garnituri de tramvai de la Astra Vagoane…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, directorul STB, Adrian Criț și președintele societații Astra Vagoane, Valer Blidar, vor fi prezenți astazi la o conferința de presa organizata la depoul Militari. Spre oftica Gabrielei Firea Primul tramvai romanesc, nu turcesc, pornește spre capitala Subiectul…