PARCUL MARA – Individ prins în timp ce se masturba în zona locului de joacă Și-n ultima saptamana, polițiștii locali au avut serios de lucru. Un caz ceva mai deosebit a fost cel din data de 5 octombrie, la ora 18.16, cand a fost sesizat faptul ca in parcul Mara un individ se masturbeaza langa locul de joaca pentru copii. La fața locului, in urma semnalmentelor, acesta a fost reținut și predat catre Poliția Municipiului Baia Mare (MAI). In data de 02.10.2023, orele 11.35, a fost sesizat faptul ca o persoana colecteaza fonduri pe strada Culturii intersecție cu strada 22 Decembrie. La fața locului persoana a fost identificata și condusa la sediul Poliției Locale in vederea… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) supune dezbaterii publice un pachet legislativ prin care se propun masuri de consolidare a cadrului normativ pentru creșterea gradului de siguranța a cetațeanului, siguranța rutiera și combatere a infracționalitații, in special privind traficul de droguri și substanțe…

- Nu este pentru prima data cand baimarenii se plang de cerșetorii din oraș pe care ii gasești aproape peste tot. Cer bani și ii și primesc, mulți baimareni incurajand prin aceste gesturi practicarea acestui fenomen. In data de 01.10.2023 a fost desfașurata o campanie de combaterea cerșetoriei in zonele…

- In aceasta saptamana a fost aprobata HOTARAREA DE GUVERN pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 105/2023 privind reglementarea modalitații de raportare a stocurilor la produsele agricole si alimentare, precum si a metodologiei de colectare, centralizare si prelucrare…

- Zilnic Poliția Locala participa la fel de fel de acțiuni, dar intervine și atunci cand baimarenii sesizeaza probleme din municipiu. In saptamana trecuta a fst facuta monitorizarea zilnica a rampelor de colectare a gunoiului menajer, monitorizarea locurilor de joaca, a parcurilor și a foișoarele amplasate…

- O postare facuta de un medic dintr-un spital din Romania pe rețelele de socializare a dus la primirea unei amenzi de 2000 de euro. Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal a anunțat ca finalizat in cursul lunii iunie 2023 o investigație la un operator persoana…

- Zi de meci, sambata, 19 august, pentru CS Minaur Baia Mare. Cu incepere de la ora 15.00, in Sala „Dinamo” va avea loc disputa dintre CS Minaur și CSM Constanța, fiind vorba despre semifinalele SuperCupei Romaniei. Meciul va putea fi vazut pe Pro Arena. In a doua semifinala se vor intalni CSU Suceava…

- Scandaluri in Poienile de sub Munte și Baia Mare, care s-au lasat cu amenzi și probleme medicale pentru unii dintre participanți. In Poienile de sub Munte, in noaptea de 17 august, polițiștii Secției 4 Leordina erau sesizați, printr-un apel la 112, de catre un tanar de 20 de ani despre faptul ca in…

- Consumul de alcool duce de foarte multe ori la scandaluri in familie sau in locuri publice, de fiecare data fiind nevoie de intervenția autoritaților pentru a calma spiritele. In perioada 31.07-06.08.2023, la Poliția Locala Baia Mare au fost inregistrate mai multe sesizari privind tulburarea ordinii…