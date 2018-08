Parchetul Militar, sesizare din oficiu in cazul interventie jandarmilor si a incidentelor violente din Piata Victoriei

Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmii au primit ordin de la prefectul Capitalei sa intervina in forța in Piața Victoriei la ora 23.11, au anunțat, sambata, reprezentanții instituției. Prefectul Capitalei este ​​Speranța Cliseru care a fost numita temporar, prin detașare, in iulie. Speranța Cliseru este cunoscuta ca fiind mana…

- Procurorii militari au deschis un dosar penal privind interventia jandarmilor in Piata Victoriei, ca urmare a violentelor care au lasat in urma peste 400 de persoane ranite. Parchetul General a transmis, in aceasta dimineata, un comunicat prin care a anuntat ca interventia jandarmilor va fi verificata…

- Procurorii militari s-au sesizat din oficiu si au deschis dosar penal cu privire la modul de interventie al jandarmilor si incidentele petrecute la manifestatia de vineri seara din Piata Victoriei, a informat, sambata, Parchetul General. "In cursul zilei de astazi, procurori militari din…

- Procurorii militari de la Parchetul Militar au deschis dosar penal in care se ancheteaza interventia Jandarmeriei la protestul de vineri seara."In cursul zilei de astazi, 11 august 2018, procurori militari din cadrul Parchetului Militar Teritorial de pe langa Tribunalul Militar București s-au…

- Mai multe video-uri filmate in Piața Victoriei sau in apropiere – unde jandarmii i-au fugarit pe unii protestatari - fac ocolul rețelelor de socializare in Romania, șocand opinia publica. 1. Un barbat pașnic, care a participat la protestul de vineri seara din Piața Victoriei, a fost batut și pus la…

- UPDATE – 11.08.2018, ora 06:16 Structurile Ministerului Afacerilor Interne (MAI) au fost mobilizate pentru identificarea persoanelor care au sustras armele individuale ale celor doi jandarmi care au fost loviti cu bestialitate de mai multe persoane in Piata Victoriei, informeaza Jandarmeria Romana.…

- Mitingul organizat de romanii din strainatate a inceput cu violente. Circulatia in Piata Victoriei a fost blocata de protestatari. Jandarmeria a trimis... The post MITINGUL DIASPOREI. Ciocniri violente in Piata Victoriei. Jandarmeria a trimis batalionul de interventie. Traficul blocat appeared first…

