Generalul (r) Iulian Cristian Gherghe, fost adjunct al directorului general al Direcției Generale de Informații a Apararii (DGIA), este acuzat de trei infracțiuni in dosarul penal in care a fost arestat preventiv sambata seara, se precizeaza intr-un comunicat al Parchetului Militar de pe langa Curtea Militara de Apel. Redam in continuare comunicat Parchetului Militar de […] The post Parchetul Militar, precizari privind dosarul in care a fost arestat fostul adjunct al directorului general al DGIA appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .