Parchetul lui Kovesi investighează o fraudă cu fonduri europene în Bulgaria Parchetul European (EPPO) din Sofia (Bulgaria) a efectuat mai multe percheziții in 26 de localitați din Bulgaria in cadrul unei investigații care vizeaza doua proiecte de modernizare a infrastructurii feroviare finanțate de UE. La perchezițiile efectuate in 28 de locații din raioanele Sofia, Burgas, Varna, Stara Zagora, Smolyan și Pazardzhik au luat parte peste 100 de polițiști și agenți ai Direcției Generale a Poliției Naționale a Bulgariei (ГДНП) și Agenției de Stat pentru Securitate Naționala a Bulgariei (ДАНС). Doua proiecte de modernizare a infrastructurii feroviare sunt in vizorul EPPO.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul European a declanșat o ancheta de amploare in Bulgaria, vizate fiind proiecte feroviare. EPPO a perchezitionat la sfarșitul saptpmanii trecute 28 de case si birouri, ca parte a eforturilor de investigare a utilizarii abuzive a fondurilor UE in proiecte feroviare, iar primarul unui orasel a…

- Parchetul European a perchezitionat joi 28 de locuințe si instituții, ca parte a eforturilor de a anchetarea a modului ilegal in care sunt folosite fondurile europene in proiecte feroviare, in timp ce primarul unui mic oras bulgar a fost arestat miercuri, aminteșe publicația Politico intr-un articol…

- Programul Rabla local incepe de luni, fiind așteptați sa se inscrie nu mai puțin de 100.000 de romani din 500 de orașe. La acest moment, pe site-ul Agenției pentru Fondul de Mediu (FMI) se afla deja 500 de orașe, iar cetațenii sunt incurajați sa se inscrie in program, spune ministrul Mediului, Mircea…

- Programul Rabla Local 2023. Ministrul Mediului Mircea Fechet anunta ca 100.000 de romani sunt potentiali beneficiari ai programului Rabla local, care incepe de luni. Citește și:Grenada și cartușe din Primul Razboi Mondial, gasite in Argeș „Lista celor aproximativ 500 de unitati administrativ-teritoriale…

- Ministrul Mediului Mircea Fechet a anuntat ca 100.000 de romani sunt potentiali beneficiari ai programului Rabla local, care va incepe de luni, informeaza News.ro.„Lista celor aproximativ 500 de unitati administrativ-teritoriale se afla deja pe siteul Agentiei pentru Fondul de Mediu. Cetatenii ar…

- Punctele de incarcare vor fi instalate in Romania (328), Slovacia (52) si Ungaria (28). Peste 15 milioane de euro din valoarea totala a investitiei va fi finantata de Uniunea Europeana. ”OMV Petrom, cea mai mare companie integrata de energie din Sud-Estul Europei, contribuie la dezvoltarea retelei regionale…

- Uniunea Europeana va acorda Renovatio e-charge un grant de 9,5 milioane de euro pentru constructia in Romania a unui numar de 242 de noi statii de incarcare de mare putere pentru masini electrice.Agentia Executiva Europeana pentru Clima, Infrastructura si Mediu (CINEA) a semnat recent acordurile de…

- Premierul susține ca prin amendamentele depuse la proiectul de lege privind pensiile de serviciu, aflat in dezbatere la Parlament, vor fi eliminate inechitatile. Șeful Guvernului a declarat luni, 29 mai, ca se va corela varsta standard de pensionare cu sistemul public de pensii. „Pentru diplomați și…