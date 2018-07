Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 3,7 kilometri de drum din comuna Bulzeștii de Sus vor fi modernizați in cadrul unui proiect in valoare de 3.016.548 lei. Autoritațile comunale au demarat procedurile pentru “executie lucrari pentru proiectul „Modernizare DC 5D:DJ762(KM 21+500)-Giurgesti, km 0+000-km 2+800, comuna Bulzestii…

- Autoritațile locale din comuna Crișcior au depus un proiect pentru modernizarea rețelei de iluminat public. Acum se cauta firma care sa vina sa efectueze lucrarile a caror valoare este estimata la 1.470.047 de lei. “Modernizarea sistemului de iluminat public stradal din comuna Criscior prin…

- „Pe Vulturilor si Vulpilor abia acum vom incepe, iar pe Colonia I se va turna cel de-al doilea strat. Pana in toamna credem ca toate cele trei strazi vor fi asfaltate. Valoarea acestui proiect, pentru care am semnat contractul de finantare cu Ministerul Dezvoltarii Regionale, se ridica la…

- Doua comune din județul Hunedoara urmeaza a fi modernizate. Comuna Tomești și comuna Bunila vor demara proiecte in valoare de peste 7 milioane de lei. Peste un milion in comuna Tomești Drumurile din comuna Tomești vor fi modernizate cu peste un milion de lei. Deja au fost demarate procedurile…

- Doua drumuri din orașul Hațeg vor fi modernizate. Edilii au demarat licitația privind “Proiectare și execuție lucrari de modernizare strazi-str.Horea și str.Progresului”. Contractul are o valoare de 1.051.213 lei. Lucrarile sunt finanțate de Ministerul Dezvoltarii, prin Programul Național de Dezvoltare…

- Doua contracte de finantare extrem de importante au fost semnate vineri, 11 mai, la Palatul Administrativ din Baia Mare, pentru reabilitarea drumurilor judetene de pe Valea Izei si Valea Ruscovei, se arata intr-un comunicat de presa al Consiliului Judetean Maramures. La sedinta festiva a Consiliului…

- Ciprian Trifan, vicepreședintele Consiliului Județean Vaslui Aproape 300 de proiecte, in valoare de aproximativ un miliard de lei, vor fi finanțate in urmatorii trei ani in județul Vaslui, prin Programul Național de Dezvoltare Locala (PNDL) 2. Este cea mai mare infuzie de capital facuta de stat…

- Consiliul Județean Vrancea a scos la licitație alte doua proiecte de investiții in infrastructura. Este vorba de proiectele: „Modernizare DJ 202F, in lungime totala de 7 km, comuna Cioraști – sat Mihalceni, comuna Balești, județul Vrancea” și „Reabilitare și modernizare DJ 205L, sector…