Stiri pe aceeasi tema

- Surse din serviciile secrete militare ucrainene au confirmat pentru Kyiv Post informațiile despre doborarea a doua avioane ale Forțelor Aeriene ale Rusiei, dar nu au oferit detalii despre operațiune sau armele folosite.

- Un echipaj care opereaza un sistem de rachete antitanc Kornet (ATGM) al unitații de recunoaștere a armatei a 6-a combinate a Grupului de Vest al Forțelor Armate Ruse a distrus un vehicul blindat și a intrerupt rotația trupelor ucrainene in direcția Kupiansk

- Mai multe drone rusesti au atacat Kievul noaptea trecuta, cel putin doua atacuri au vizat orasul Harkov din vestul Ucrainei, iar noua persoane au fost ranite in bombardamentele din Herson, in sudul Ucrainei. “In timpul bombardarii orasului Herson din aceasta seara de catre ocupantii rusi, noua persoane…

- Mai multe drone rusesti au atacat Kievul in noaptea de marti spre miercuri, cel putin doua atacuri au vizat orasul Harkov din vestul Ucrainei, iar noua persoane au fost ranite in bombardamentele din Herson, in sudul Ucrainei, transmite AFP. ‘In timpul bombardarii orasului Herson din aceasta seara de…

- Mai multe drone rusești au efectuat atacuri asupra Kievului in noaptea de marți spre miercuri. Cel puțin doua dintre aceste atacuri au vizat orașul Harkov din vestul Ucrainei, in timp ce bombardamentele din Herson, in sudul Ucrainei, au dus la ranirea a noua persoane.

- Un enoriaș vrea sa știe de la arhiepiscopul Sucevei și Radauților, IPS Calinic, daca BOR ii va apara pe cei care refuza actele biometrice pe care UE le va implementa in viitorul apropiat. ”Doamne, ajuta!, parinte! Ieri, 05.12.2023, a avut loc la MAI o dezbatere a proiectului de Lege nr. 248/2005 privind…

- Volodimir Zelenski a afirmat, duminica, in discursul sau zilnic, ca toata lumea ar trebui sa isi aminteasca faptul ca batalia pentru soarta Ucrainei continua si ca ucrainenii au nevoie de sprijn in fiecare zi.“Astazi, ocupantii rusi au lovit din nou la Herson. Atacuri brutale. Direct asupra orasului...…

- Actiunile concrete ale autoritatilor din Romania in vederea transpunerii directivei europene privind venitul minim european adecvat intarzie sa apara, sustin consultantii EY Romania."Dupa mai bine de un an de la adoptarea Directivei de catre Comisia Europeana si intrarea ei in vigoare, actiunile…