Stiri pe aceeasi tema

- Agențiile de turism din Romania au lansat pachete de vacanța pentru luna de miere, in cele mai interesante destinații turistice ale anului 2022. Turoperatorul Paralela45 ofera pachete turistice pentru destinații din Turcia, Grecia, Italia, Portugalia, Spania și Egipt. Perioadele disponibile sunt din…

- CAPPADOCIA cu avionul din BAIA MARE! De la 375 euro/persoana Circuit Antalya-Konya-Cappadocia-Manavgat Plecari cu avionul din Baia Mare in 07.09; 14.09; 21.09 Tariful include: transport avion Baia Mare – Antalya – Baia Mare, zbor direct bagaj cala + bagaj mana si taxele de aeroport 7 nopți de cazare…

- Circuit Antalya-Konya-Cappadocia-Manavgat Plecari cu avionul din Baia Mare in 07.09; 14.09; 21.09 Tariful include: transport avion Baia Mare – Antalya – Baia Mare, zbor direct bagaj cala + bagaj mana si taxele de aeroport 7 nopți de cazare la hotel de 4* cu demipensiune transfer de grup aeroport – hotel…

- Te-ai saturat sa pierzi timpul pe fel si fel de platforme de calatorie fara sa gasesti nimic convenabil in destinatia dorita? Sa cercetezi piata no-stop in cautarea celui mai accesibil bilet de avion, doar pentru a-ti da seama ca nu include bagajul de cala? Sau sa cauti printre mii si mii de hoteluri…

- Last Minute! ANTALYA cu avionul din BAIA MARE! De la 460 euro/persoana Plecare in 08.06.2022 Sejur 7 nopti Ultra All Inclusive Lyra Resort & Spa 5* Sejur 7 nopti cu Ultra All Inclusive De la 460 euro/persoana CRYSTAL PARAISO VERDE RESORT & SPA 5* Sejur 7 nopti cu Ultimate All Inclusive De la 550 euro/persoana…

- Last Minute! ANTALYA cu avionul din BAIA MARE! De la 460 euro/persoana Plecare in 08.06.2022 Sejur 7 nopti Ultra All Inclusive Lyra Resort & Spa 5* Sejur 7 nopti cu Ultra All Inclusive De la 460 euro/persoana CRYSTAL PARAISO VERDE RESORT & SPA 5* Sejur 7 nopti cu Ultimate All Inclusive De la 550…

- “Touroperatorul Cocktail Holidays anunta introducerea de noi destinatii exotice in portofoliul agentiei, acestea urmand a fi disponibile sub forma de pachete tailor-made, cu zboruri de linie. Charterele catre destinatiile consacrate ale agentiei (Grecia, Turcia si Spania) vor fi operate incepand cu…

- Sejururi cu avionul din Baia Mare de la 425 euro/persoana! Creta, Antalya sau Egipt? Creta cu avionul din Baia Mare Plecari incepand din 15.06.2022 Sejur 7 nopti cu mic dejun Tarife incepand de la 425 euro/persoana Vezi aici oferta completa pentru 2 adulti Egipt cu avionul din Baia Mare Plecari in perioada…