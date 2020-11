Paradisurile fiscale costa guvernele peste 427 de miliarde de dolari pe an. SUA si Marea Britanie pierd cele mai mari valori

Stiri pe aceeasi tema

- Pe data de 11 noiembrie 2020, un utilizator Facebook a postat pe un grup international de sprijin in contextul pandemiei de Covid 19 o imagine a Cazinoului din Constanta ndash; "Casino, Constanta, Romanialdquo; ndash; a fost denumirea imaginii. Aprecierile au inceput in scurt timp sa curga, venind din…

- Numarul cazurilor de coronavirus la nivel mondial a depașit 50 de milioane, potrivit Universitații John Hopkins, care a aratat ca SUA, India și Brazilia au cele mai mari cifre, scrie The Guardian. Potrivit sursei citate, cifra menționata mai sus a fost atinsa duminica. SUA au cel mai mare numar de cazuri…

- O medie de circa 15% din toate decesele legate de COVID-19 la nivel mondial "ar putea fi atribuita expunerii pe termen lung la poluarea atmosferica", arata un studiu international, relateaza dpa si AFP, potrivit Agerpres. In cazul Romaniei procentul este de 21%.Studiul, publicat in revista de specialitate…

- ”Tehnologia blockchain va fi adoptata la scara larga in intreaga economie globala pana in 2025 si are potentialul de a creste PIB-ul cu 1,76 trilioane dolari in urmatorul deceniu”, potrivit raportului global PwC ”Time for trust: The trillion-dollar reason to rethink blockchain”. Potentialul tehnologiei…

- ​Germania, Italia și Marea Britanie au anunțat un sprijin fiscal de peste 20% din PIB (fiecare), urmate îndeaproape de Franța (17,5%). Pentru cele mai mari patru țari din zona euro, precum și pentru Marea Britanie, mai mult de 70% din raspunsul fiscal total este compus din garanții guvernamentale.…

- Prejudiciile aduse economiei britanice cauzate de criza industriei naționale a turismului, urmare a restricțiilor legate de asa-zisa pandemie, s-ar putea ridica la 29 de miliarde de dolari pana la sfarșitul anului 2020, potrivit presei locale. Numarul de turiști veniți in Marea Britanie in 2020 a scazut…

- Noul serviciu de stiri al Facebook va incepe extinderea globala mai rapid decat se anticipa. In urmatoarele 6-12 luni, acesta va putea fi accesat din alte 5 tari, alaturi de Statele Unite. Lansat in luna iunie doar in SUA, Facebook News va fi disponibil intr-un prim val al extinderii in Marea Britanie,…

- Facebook anunta extinderea globala a serviciului sau de stiri, mai rapid decat se anticipa. Cand ar putea fi disponibil in Romania Facebook News se pregateste de primul val al extinderii disponibilitatii, dupa lansarea in Statele Unite, din urma cu cateva luni. Noul serviciu de ştiri al Facebook…