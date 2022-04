Stiri pe aceeasi tema

- Prințul saudit Alwaleed bin Talal Al Saud, un miliardar care este și unul dintre cei mai mari acționari ai Twitter, anunțat ca va vota pentru respingerea ofertei pe care fondatorul Tesla, Elon Musk, a depus-o in vederea preluarii companiei.

- Elon Musk a oferit 43 de miliarde de dolari pentru preluarea Twitter, dar la cateva ore de la aparitia informatiei a spus ca nu este sigur ca va putea cumpara compania de social media, transmite CNBC. Musk a facut declaratiile la conferinta TED2022 de la Vancouver, la doar cateva ore dupa ce a dezvaluit…

- Musk a facut declaratiile la conferinta TED2022 de la Vancouver, la doar cateva ore dupa ce a dezvaluit intr-un document depus joi la autoritatile de reglementare ca a oferit 54,20 dolari pe actiune pentru a cumpara platforma de socializare. Twitter a confirmat ca a primit oferta, care evalueaza actiunile…

- „Twitter are un potențial extraordinar. Il voi debloca”, susține Musk, in urma propunerii sale de a cumpara gigantul rețelelor sociale, conform cointelegraph.com. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Progresismul și tradiționalismul sunt niște termeni generaliști ce pot acoperi un orizont imens de interpretari și, prin urmare, pot fi folosiți pentru a justifica orice. Avem nevoie de o Post-ul PARADIGME DIN POST-IZOLARE – Robert MARIN – Rataciți in tradiție –I- apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Conform scriitorului britanic Will Self „potențialul experienței traumatice este un fenomen strict modern”, traim intr-o epoca in care suntem traumatizați de trecut intr-un mod pe care il exprimam cu mult Post-ul PARADIGME DIN POST-IZOLARE – Robert MARIN – Instrucțiuni de utilizare -I- apare prima data…

- Oana Stanescu (arhitect, designer, profesor) este un autor foarte important astazi, la scara globala, in ceea ce arhitecții numesc „spațiu temporar” sau „spațiu imediat”. Acest domeniu, care se intersecteaza cu Post-ul PARADIGME DIN POST-IZOLARE – Robert MARIN – Diferențe apare prima data in Gazeta…

- Jack Sweeney, un tanar de 19 ani din Florida, a refuzat o oferta de 5.000 de dolari din partea lui Elon Musk pentru a-și șterge contul de Twitter care urmarește avionul privat al miliardarului, relateaza CNN. ElonJet are peste 150.000 de urmaritori și folosește un robot pe care Sweeney l-a dezvoltat…