PARADIGMA ÎNSTRĂINĂRII (6). Înstrăinarea sentimentelor de iubire și umanitate Aruncarea omului in lume, ca urmare a pacatului original, pare sa fie o atitudine insușita, dobandita, cu reflex necondiționat, o definiție existențialista a omului, care, in Ziua de Apoi, mai mult ca oricand, se manifesta amplificat. Nici sentimentul de iubire, de care aminteam mai sus, nu mai este tipic. Indragostiții nu mai rezoneaza sentimental. Din […] Articolul PARADIGMA INSTRAINARII (6). Instrainarea sentimentelor de iubire și umanitate apare prima data in Mesagerul de Covasna . Citeste articolul mai departe pe mesageruldecovasna.ro…

- Aceasta lucrare reprezinta o compilație de idei, ganduri, comentarii, observații și studii ale celor care au exprimat in lucrarile lor prestigioase trenduri, direcții, ori concluzii, despre evoluția societații contemporane, in totalitatea elementelor și funcționalitaților lor. Subsemnatul, observand…

