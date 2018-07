Stiri pe aceeasi tema

- In ciuda zecilor de repetitii, defilarea de Ziua Naționala a Franței nu a mers ca la carte. Emotiile le-au pus piedica la propriu unor motociclisti, iar aviatorii au incurcat drapelul national.

- Aproximativ 12.000 de membri ai forțelor de securitate sunt mobilizați, sambata, la Paris, pentru defilarea de Ziua Naționala, unde mii de francezi așteapta ca Franța sa invinga Croația și caștige finala Campionatului Mondial programata pentru duminica.

- Thibaut Courtois, portarul in varsta de 26 de ani al Belgiei, ataca modul in care Franța a jucat in semifinala Campionatului Mondial cu Belgia caștigata cu 1-0 de naționala "Cocoșului galic". "A fost un meci frustrant. Franța s-a aparat in 40 de metri. Au fost mai defensivi decat orice alta echipa pe…

- Selecționerul Braziliei, Tite, a vorbit despre eliminarea echipei sale de la Mondial, 1-2 cu Belgia, elogiindu-l pe portarul rivalilor, Courtois. "Pentru mine, Courtois a facut diferența. Belgienii au avut trei faze de poarta și au fost eficienți. Mi-e greu sa o spun, dar a fost un joc frumos. Doua…

- FCSB a remizat, scor 1-1, in primul meci de pregatire al cantonamentului din Olanda, impotriva campioanei Belgiei, Club Brugge, echipa de care apartine Dorin Rotariu. Belgienii au condus inca din minutul 4, iar Teixeira a egalat in repriza secunda pentru ros-albastri.

- Tiraspolul incalca acordul de prezența militara in zona de securitate. In cadrul intrunirii Comisiei Unificate de Control, Chișinaul a menționat ca joi, pe soseaua Tiraspol - Rabnița, au fost observate trei coloane cu blindate care ar aparține Grupului Operativ al Trupelor Ruse.

- Miercuri, in intervalul 08.00 - 12.00, traficul pe Bulevardul Iuliu Maniu din Bucuresti va fi restrictionat ca urmare a ceremoniei militare si religioase organizate la Monumentul Trupelor de Geniu, anunta Brigada Rutiera a Capitalei.

- Repetitiile cu public ale paradei militare au dat startul celui mai mare eveniment de cinstire a eroilor organizat pana acum in judetul Buzau. Activitatile dedicate Zilei Eroilor si aniversarii Centenarului Romaniei sunt organizate de Ministerul Apararii Nationale si Primaria Municipiului Buzau. Momentul…