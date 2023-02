Paracetamol, ibuprofen și aspirină pentru animalele de companie?! Animalul de companie poate fi tratat cu medicamentele folosite in mod curent de oameni? Raspunsul il ofera Sciences et Avenir. In general, medicamenele destinate oamenilor nu sunt adaptate greutații animalelor de companie. Astfel, medicamentele pot deveni foarte ușor periculoase din cauza supradozarii. Chiar daca reducem cantitatea și o adaptam la greutatea animalului, riscul de intoxicație persista, subliniaza Agenția Naționala pentru Securitate Sanitara (ANSES) din Franța intr-un document publicat in 20 februarie 2023. ”Animalele nu au același metabolism ca oamenii și pot avea probleme sa elimine… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

