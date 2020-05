Stiri pe aceeasi tema

- Municipalitatea anunța ca circulația autovehiculelor va fi interzisa, de luni, 11 mai, pe podul Porțelanului din Cluj-Napoca, pentru efectuarea unor lucrari, iar traficul rutier va fi deviat in zona. Totuși, pietonii vor avea in continuare acces.Astfel, traficul rutier va fi deviat, pana in 17 mai,…

- În perioada 11-17 mai 2020 circulația autovehiculelor se va închide pe podul Porțelanului, în vederea executarii lucrarilor de montare a rosturilor de dilatație. Traficul pietonal nu va fi afectat. În ceea ce privește traficul rutier, acesta va fi deviat pe urmatoarele…

- In ultimele zile ne-am obișinuit sa o vedem pe Ioana Marcu, iubita lui Ciprian Marica la cumparaturi, iar de data aceasta paparazzii SpyNews.ro sunt tot pe urmele ei. Partenera fotbalistul nu a mai ținut cont de regulile de circulație și și-a facut toate poftele la o patiserie.

- Simptomele NEOBIȘNUITE ale coronavirusului! Au fost IGNORATE de medici pana acum! Mare ATENȚIE la așa ceva Exista cateva simptome neobișnuite ale coronavirusului ignorate de medici. De altfel, acesta pare a fi mesajul de baza pe care il transmit pacienții care au reușit sa se vindece de coronavirus.…

- CASTIGATOR ASIA EXPRESS 2020. Dupa 12 saptamani petrecute in Filipine și Taiwan, unde au intampinat bariere de limbaj și comunicare și au fost nevoiți sa traiasca cu un euro pe zi, o singura echipa a reușit sa caștige marea finala și premiul de 30.000 de euro. Marea finala Asia Express bate…

- Circulatia autovehiculelor va fi restrictionata total, maine, in intervalul orar 08:00 16:00, pe strada Petru Cercel, pe tronsonul cuprins intre bulevardul 1 Mai Vechi si strada Brizei, ca urmare a lucrarilor de asfaltare.Totodata, in intervalul orar mentionat, traseul autobuzelor liniei 2 43, pe sensul…

- Municipalitatea anunța ca, începând de joi, 9 aprilie, vor începe lucrarile la rosturile de dilatație la podul de pe Strada Fabricii. Astfel, circulația auto se va realiza pe un singur sens, alternativ. "Începând de joi, 9 aprilie 2020 vor începe lucrarile…

- CFR Calatori a anuntat ca mai multe trenuri de noapte vor fi suspendate de luni. In perioada 23 martie - 17 aprilie este suspendata circulatia unor trenuri care circula pe timp de noapte, pentru combaterea raspandirii infectiei cu coronavirus pe teritoriul Romaniei. The post Atenție! Circulația mai…