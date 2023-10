Papa Francisc: Terorismul și războiul duc numai ”la moarte și la suferința atâtor nevinovați” Papa Francisc a cerut ca ”atacurile sa inceteze” in Israel, afirmand ca ”terorismul și razboiul nu conduc la nicio soluție”. „Dragi frați și surori, urmaresc cu ingrijorare și durere cele ce se intampla in Israel, unde violența a explodat cu o mai mare cruzime, provocand sute de morți și raniți. Imi exprim apropierea fața de familiile victimelor, ma rog pentru ele și pentru toți cei care traiesc ceasuri de teroare și angoasa. Atacurile și armele sa se opreasca, va rog, și sa se ințeleaga ca terorismul și razboiul nu conduc la nicio soluție, ci numai la moarte și la suferința atator nevinovați.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

