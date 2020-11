Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, duminica dimineața, ca dupa tragedia de la Piatra Neamț, intregul sistem trebuie sa traga invațaminte pentru a se asigura ca o astfel de tragedie nu se repeta, mai ales ca pandemia a ingreunat și așa, foarte mult sistemul medical. Aflat la Sibiu, președintele…

- Trei dintre cei șase pacienți raniți in incendiul de la secția ATI a Spitalului Județean Piatra Neamț sunt in stare grava, a anunțat managerul Spitalului de Boli Infectioase din Iasi, Carmen Dorobat. „Cei sase pacienti adusi in cursul noptii la spitalul de la Letcani sunt in terapie intensiva, sunt…

- Raed Arafat, șeful DSU, a declarat, sambata seara, ca este greu de precizat in acest moment daca cei 10 pacienți de la Spitalul Județean din Piatra Neamț au murit din cauza arsurilor sau a intoxicației cu fum, scrie Hotnews.„Este foarte greu de spus la acest moment. Trebuie sa așteptam sa vedem daca…

- Patriarhul Daniel transmite un mesaj de compasiune pentru victimele incendiului de la Spitalul Județean din Piatra Neamț. Este una dintre rarele mesaje semnate chiar de Patriarh. "Am aflat cu multa durere despre tragedia provocata de incendiul din secția de „Anestezie și Terapie Intensiva”…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj de condoleanțe familiilor victimelor incendiului de la Spitalul Județean de la Piatra Neamț și le-a urat insanatoșire grabnica celor raniți. „Tragedia care a avut loc la Spitalul Județean Piatra Neamț a indoliat intreaga țara. Sunt profund indurerat de…

- Ministrul Nelu Tataru a ajuns la Spitalul Județean din Piatra Neamț și dupa o discuție cu managerul spitalului și autoritațile locale, a declarat ca in prezent prioritatea este transferul pacienților raniți in incendiu. Nelu Tataru a spus ca medicul ranit in incendiu este in prezent conștient și este…

- Fostul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu, spune intr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca incendiul ar fi pornit de la instalațiile de oxigen din secția de ATI. „Nu știm care este cauza, dar o cauza probabil este legata de instalațiile de oxigen. De starea instalației și de operarea ei […]. Chiar…

- Un incendiu puternic a izbucnit sambata seara la secția de Terapie Intensiva a Spitalului Județean din Piatra Neamț. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgența, șapte persoane au decedat, una prezinta semne vitale slabe iar medicul de garda prezinta arsuri de gradul II și III pe 80%…