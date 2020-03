Stiri pe aceeasi tema

- ATP, WTA si ITF ar urma sa anuleze toate turneele de tenis din urmatoarele sase saptamani, pana la finalul lunii aprilie, din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza presa internationala, potrivit news.ro.Forurile care conduc tenisul urmeaza sa anunte, joi, amanarea competitiilor, decizia…

- Banca Nationala a Romanei a amanat evenimentele cu public programate in luna martie, in contextul epidemiei de coronavirus, in timp ce o parte dintre angajati vor intra in telemunca, a declarat, miercuri, pentru Agerpres, purtatorul de cuvant de la BNR, Dan Suciu.

- Ministrul Sanatatii din Iran a sfatuit cetatenii sa evite folosirea banilor lichizi ca parte din masurile pentru contracararea transmiterii noului coronavirus, informeaza DPA."Banii lichizi ar trebui evitati in mod special intrucat bancnotele si monedele pot reprezenta un pericol", a declarat…

- Steven Zhang l-a pus la zid pe Paolo Dal Pino, șeful Seriei A, pentru ca tot muta meciul Juventus - Inter din cauza alarmei de coronavirus: „Te joci cu calendarul și pui pe planul doi sanatatea publicului”. Enervat ca liderii campionatului italian nu au decis inca data meciului Juventus - Inter, amanat…

- Arhiepiscopia Romano-Catolica de Bucuresti adopta masuri de preventie sanitara impotriva noului Coronavirus (Covid-19). Intr-o Scrisoare circulara transmisa credinciosilor, preotilor si persoanelor consacrate, IPS Aurel Perca, Arhiepiscop Mitropolit de Bucuresti, recomanda o serie de masuri pentru bisericile…

- Numarul de infectari cu coronavirus a depașit valoarea de 81.000 în întreaga lume, iar numarul deceselor a depașit 2.700. Panica este cu atât mai mare cu cât un focar uriaș a aparut în Italia, care are în prezent 322 de infectari și 10 decese. Este panica…

- Ambasadorul Chinei la Londra a acuzat joi Regatul Unit ca a ''reactionat intr-o maniera excesiva'', cerandu-le cetatenilor sai sa paraseasca teritoriul chinez, unde a aparut noul coronavirus, relativizand gravitatea epidemiei in raport cu gripa, relateaza AFP. "Sper ca guvernul britanic…

- Tanarul care a apelat la aceasta metoda extrema pentru a se proteja a fost fotografiat de pasagerii aeronavei de pe ruta Shanghai - Perth, iar imaginile au devenit virale pe Internet, scrie Daily Mail. Calatorii nu au fost lasati sa coboare din aeronava pana nu s-a stropit cu o substanta dezinfectanta.…