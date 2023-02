Papa Francisc, în vizită în Ungaria și întâlnire cu Viktor Orban Papa Francisc va fi intre 28 și 30 aprilie la Budapesta, unde se va intalni cu premierul ungar Viktor Orban, cunoscut pentru politica anti-migranți și dorința de menținere a legaturilor cu Moscova, pe care pontiful nu le impartașește. Iezuitul argentinian in varsta de 86 de ani va fi primit in 28 aprilie de Viktor Orban, a anunțat Vaticanul. Suveranul pontif și liderul ungar s-au mai intalnit la Vatican și la Budapesta, in cadrul primei vizite fulger a papei, in septembrie 2021. Este a 41-a vizita internaționala a suveranului de la alegerea sa in 2013. Cu aceasta ocazie, papa se va intalni cu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

