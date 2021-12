Papa Francisc împlinește 85 de ani. BIOGRAFIA lui Jorge Mario Bergoglio Papa Francisc (Jorge Mario Bergoglio) s-a nascut la 17 decembrie 1936, în capitala argentiniana, Buenos Aires, într-o familie de italieni. Tatal sau, Mario Bergoglio, a fost contabil, iar mama sa, Regina Sivori, se ocupa de casa si de cresterea celor cinci copii pe care îi aveau.

A obtinut diploma de licenta ca tehnician chimist, apoi a ales sa devina preot, urmând seminarul diecezan. Pe 11 martie 1958 a intrat în noviciat în Societatea lui Iisus (Ordinul Iezuit). Si-a completat studiile umaniste în Chile, iar în 1963, dupa ce s-a întors… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

