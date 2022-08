Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a declarat, miercuri, ca a simtit ca "o palma peste fata" marturiile victimelor violentelor din scolile rezidentiale pentru copiii indigeni din Canada. Suveranul Pontif a revenit dintr-o calatorie de sase zile in Canada, in care s-a intalnit cu reprezentanti ai populatiilor indigene. Papa le-a…

- ​​​​​​​Papa Francisc a inceput in Canada un „pelerinaj de penitența” pentru a cere scuze pentru abuzurile suferite de copiii indigeni din partea școlilor administrate in mare parte de catolici. Intre 1881 și 1996, zeci de mii de copii indigeni au fost sep

- Ottawa anunța ca mai multe persoane care au intrat recent in Canada au primit notificari eronate care le solicitau sa intre in carantina, din cauza unei defecțiuni la aplicația destinata intrarii in țara in timpul pandemiei, ArriveCAN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Papa Francisc explica recent, intr-un interviu, ca traim deja in ”al Treilea Razboi Mondial”, referindu-se la ”razboaiele salbatice de distrugere”, cum este cel din Ucraina. „De ani de zile traim al Treilea Razboi Mondial pe bucați, pe capitole, cu razboaie peste tot, deși razboiul din Ucraina ne atinge…

- Papa Francisc a respins informațiile conform carora intenționeaza sa demisioneze in viitorul apropiat, spunand ca este pe cale sa viziteze Canada luna aceasta și ca spera sa poata merge la Moscova și Kiev cat mai curand posibil dupa aceea. Intr-un interviu exclusiv acordat Reuters, Francis a negat și…

- Papa Francisc a folosit un fotoliu rulant in public, joi, pentru prima data de la reaparitia durerii de genunchi care i-a limitat capacitatea de deplasare, informeaza Reuters . La o audienta sustinuta cu un grup de calugarite, papa Francisc a fost condus la locul sau de pe scena intr-un fotoliu rulant.…