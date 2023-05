Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc isi incheie duminica, 30 aprilie 2023, vizita de trei zile la Budapesta cu o slujba in aer liber in centrul capitalei ungare, la care sunt asteptati mii de credinciosi. Suveranul Pontif a vorbit sambata, 29 aprilie 2023, despre daunele indiferentei la o intalnire cu refugiati, majoritatea…

- Papa Francisc, care a inceput vineri o vizita in Ungaria, a avertizat cu insistenta asupra pericolelor nationalismului in crestere in Europa si i-a spus lui Viktor Orban ca acceptarea imigrantilor ar fi un adevarat semn de crestinism. In acelasi timp, suveranul pontif a criticat "infantilismul belicos"…

- Moscova saluta eforturile Chinei de a stabili un proces de negociere intre Rusia și Ucraina, dar ia act de respingerea de catre Kiev a "inițiativelor raționale" pentru rezolvarea crizei, a declarat purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zakharova. Precizazile vin dupa anunțul ca…

- Decizia Curții Internaționale Penale a fost așteptata de mulți. Cei mai importanți lideri ai lumii au aplaudat cand au aflat ca președintele rus, Vladimir Putin, este acuzat de crime de razboi in Ucraina și poate fi arestat in 132 de țari.

- Papa Francisc a declarat sambata, 11 martie, ca este dispus sa viziteze Ucraina, dar numai cu conditia sa poata calatori si la Moscova, relateaza DPA, citata de Agerpres. „Voi merge in ambele locuri sau in niciunul”, a declarat Suveranul Pontif, intr-un interviu publicat in editia de sambata a ziarului…

- Papa Francisc spune ca este dispus sa calatoreasca in Ucraina, care este atacata de Rusia, dar numai cu conditia sa poata calatori si la Moscova, relateaza DPA. ”Voi merge in ambele locuri sau in niciunul”, a declarat seful Bisericii Catolice intr-un interviu publicat in editia de sambata a ziarului…

- Ucraina si-a extins cererea de bombe cu fragmentatie controversate din partea Statelor Unite pentru a include o arma ale carei submunitii doreste sa le lanseze din drone impotriva fortelor ruse, au indicat doi membri ai Congresului american, potrivit Reuters. Kievul le-a solicitat unor membri ai…

- Se implinește un an de cand Europa s-a schimbat dramatic, cand Rusia a atacat un stat independent. Liderii politici și-au exprimat susținerea necondiționata pentru Ucraina și pentru președintele acestui stat. Ultimul semnal a fost vizita președintelui SUA, Joe Biden, la Kiev, anunța Mediafax.…