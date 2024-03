Stiri pe aceeasi tema

- Rusia considera ca indemnul Papei Francisc la discutii cu Moscova pentru a pune capat razboiului din Ucraina a fost un apel adresat aliatilor occidentali ai Kievului de a renunta la ambitia de a invinge Rusia si de a recunoaste greseala Occidentului in razboiul din Ucraina, a relatat agentia italiana…

- Robert Fico a citat un „document restricționat” care „iți da fiori pe șira spinarii” și care enumera subiecte care vor fi discutate la summitul de la Paris din aceasta saptamana in care liderii europeni vor discuta evoluția razboiului din Ucraina, relateaza Politico.„Aceste subiecte implica faptul ca…

- Fortele ucrainene au doborat sambata doua avioane de vanatoare-bombardiere rusesti Su-34 si un avion de lupta Su-35 in estul Ucrainei, a declarat seful fortelor aeriene ale tarii, Mikola Olesciuk. ”In dimineata zilei de 17 februarie 2024, in (sectorul) de est, unitatile Fortelor Aeriene ale Fortelor…

- Avionul militar de transport rusesc Iliusin Il-76 prabusit saptamana trecuta in regiunea rusa de granita Belgorod si care avea la bord prizonieri de razboi ucraineni a fost doborat de antiaeriana ucraineana cu ajutorul unui sistem american Patriot, au stabilit expertii rusi care investigheaza cazul,…

- Premierul slovac Robert Fico facut sambata, 20 ianuarie, o noua declarație publica antiucraineana, spunand, la postul public de radio și televiziune din Slovacia, ca va bloca aderarea Ucrainei la Alianța Nord-Atlantica (NATO), scrie The Kyiv Independent.Fico urmeaza sa se intalneasca cu premierul ucrainean…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca razboiul cu Ucraina s-ar fi putut incheia acum un an și jumatate, dar nu s-a intimplat pentru ca Kievul a renunțat la acordurile cu Moscova sub presiunea Londrei. Șeful statului rus a facut aceste declarații in cadrul unei intilniri cu șefii municipalitaților…

- Papa Francisc este ingrijorat de faptul ca atentia internationala se indeparteaza de la razboiul Rusiei impotriva Ucrainei, care dureaza de aproape doi ani, a anuntat miercuri Biserica Catolica de rit rasaritean din Ucraina, relateaza Reuters, citata de News.ro.Intr-o scrisoare adresata sefului Bisericii…

- Kievul s-a distanțat de Moscova: Ucraina sarbatoreste pentru prima data Craciunul pe 25 decembrieUcrainenii urmeaza sa sarbatoreasca Craciunul luni, la 25 decembrie, in loc de 7 ianuarie, dupa tirul vechi, odata cu Rusia, o decizie simbolica prin care Volodimir Zelenski s-a distantat intr-o tara…