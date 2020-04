Stiri pe aceeasi tema

- Unii dintre politicienii europeni promoveaza idei similare cu cele ale dictatorului Adolf Hitler din Germania nazista, a declarat Papa Francisc intr-un interviu difuzat miercuri, citat de dpa.Papa Francisc a criticat, in comentariile scrise pentru saptamanalul catolic britanic The Tablet,…

- Papa Francisc a recunoscut ca a avut momente de egoism de cand se afla in izolare la Vatican si a salutat oamenii aflati in prima linie in lupta cu pandemia de COVID-19, inclusiv medicii si angajatii magazinelor, calificandu-i drept „sfintii care traiesc in vecini”, anunța MEDIAFAX.Cu sinceritatea-i…

- Omenirea trece prin momente extrem de dificile din cauza pandemiei de coronavirus. In aceasta seara, Papa Francisc a decis sa țina o rugaciune speciala in Piața Sfantul Petru din Vatican. Dar pe o esplanada a Bazilicii Sf. Petru goala! Fara oameni, doar cu cateva forțe de ordine care pazeau imensa piața.…

- Cu acest zbor ar urma sa fie adusi in Europa si cei 6 romani de pe nava andocata la Yokohama, care au cerut sa fie repatriati. Site-ul lastampa.it prezinta imagini din momentul plecarii aeronavei militare italiene, spre Japonia, precum si imagini din aeronava, unde a fost instalat un cort din material…

- Furtuna Ciara a provocat decesul a cel putin sapte persoane in Polonia, Elvetia, Suedia, Slovenia si Marea Britanie, perturband traficul aerian in regiuni din Germania si intrerupand alimentarea cu electricitate a sute de mii de locuinte din nordul Europei, informeaza marti DPA.

- Miercuri, Ludovic Orban a fost demis intr-un stil nemaivazut in democrația romaneasca! Aproape 66% dintre parlamentarii care au fost prezenți in sala la moțiunea de cenzura, mai precis 261, au votat pentru demiterea sa.La numai cateva ore dupa ce a ajuns premier demis, Orban s-a ”reprofilat”.…

- „Barlogul lupului" a fost pentru cativa ani locul de unde se luau unele dintre cele mai importante decizii ale omenirii. A fost locul secret in care Hitler impartea Europa dupa bunul plac si decidea soarta unor populatii. A fost locul in care maresalul Ion Antonescu era chemat la ordine ...

- Papa Francisc si-a exprimat joi ingrijorarea in legatura cu riscurile unui "conflict la scara mai larga', in conditiile cresterii tensiunilor intre Iran si Statele Unite, si a cerut o implicare mai mare a comunitatii internationale pentru pace in Orientul Mijlociu, relateaza AFP si dpa, citate de Agerpres.Semnalele…