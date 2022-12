Stiri pe aceeasi tema

- A aparut, in sfarșit, AVATAR 2, la 13 ani de la lansarea primei parți! „Avatar: The Way of Water” este numele filmului regizat de James Cameron, care te teleporteaza din scaunul de la Imax in universul Pandora, printr-o tehnologie revolutionara 3D. Iar salutul „Te vad” este una dintre cele mai frumoase…

- Grupul petrolier rus Lukoil va inceta sa mai exporte petrol prin conducta Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC) incepand din luna decembrie, ca urmare a sanctiunilor occidentale vizand petrolul rusesc, si in schimb le va reorienta spre oleoductul Caspian Pipeline Consortium (CPC), au declarat pentru Reuters…

- Seful QatarEnergy, Saad al-Kaabi, a declarat luni pentru Reuters ca firma a semnat un contract de vanzare-cumparare pe 27 de ani cu grupul chinez Sinopec, cel mai lung in istoria tranzactiilor cu gaze naturale lichefiate (GNL).

- 1.300 de persoane sarace și fara adapost au mancat impreuna cu Papa Francisc, in Ziua Mondiala a Saracilor, marcata de Biserica Romano-Catolica, transmite Reuters. Papa Francisc s-a deplasat cu scaunul cu rotile și s-a sprijinit in carja pentru a fi impreuna, in sala pentru audiențe de la Vatican, la…

- Grupul celor șapte cel mai industrializate națiuni (G7), impreuna cu Australia, au convenit sa stabileasca un preț maximal pentru achiziția petrolului rusesc. Masura va intra in vigoare incepand cu data de 5 decembrie, scrie Reuters. Oficialii americani și țarile G7 din care fac parte Canada, Franța,…

- Guvernul din provincia canadiana Quebec ar urma sa introduca o lege prin care oficialii locali aleși nu vor mai fi obligați sa depuna un juramant de credința suveranului țarii, Regele britanic Charles, a declarat un purtator de cuvant al coaliției de guvernare la Montreal, citat de Reuters, informeaza…

- Marți, presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a semnat un decret care declara in mod oficial ca ”imposibila” perspectiva oricaror negocieri intre Kiev si Vladimir Putin, dar lasa usa deschisa pentru discutii cu Rusia, transmite Reuters și Agerpres . Decretul oficializeaza comentariile facute vineri…