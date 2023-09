Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a denuntat din nou, vineri, soarta migrantilor care traverseaza Mediterana, acuzand "indiferenta" si "frica", in prima zi a vizitei la Marsilia, intr-un context de ostilitate tot mai mare fata de solicitantii de exil, intr-o Europa tentata sa se inchida in sine, transmite AFP, citat de…

- Problema migrantilor si tragedia acelora dintre ei care isi pierd viata in Marea Mediterana in timp ce incearca sa ajunga in Europa se vor afla in centrul vizitei papei Francisc vineri si sambata la Marsilia, al doilea cel mai mare oras din Franta, relateaza luni AFP,

- Uniunea Europeana are multe așteptari de la președintele Tunisiei Kais Saied, care ar trebui sa reduca migrația spre Europa, cu respectarea drepturilor omului, firește. Organizațiile umanitare sunt mult mai pesimiste, scrie Politico. In urma cu aproximativ doua luni, cel puțin 1.000 de africani din…

- Mediterana este un cimitir pentru migranți, dar pentru aceștia cel mai mare cimitir este Africa de Nord, a declarat papa Francisc, transmite Euronews. Migranții și tragediile acestora reprezinta una din preocuparile esențiale ale suveranului pontif. Este o piatra unghiulara a pontificatului sau. In…

- Cum ne tratam batranii spune mult despre societatea in care traim. Antropologul Alex Balașescu a studiat problema și explica, intr-un interviu pentru Libertatea, cat de rau sta Romania la acest capitol și la ce trebuie sa ne așteptam cand traim in spații culturale care considera batranii o inutilitate.…

- Nava a parasit Kafountine, oraș de coasta din sudul Senegalului, pe 27 iunie, indreptandu-se spre Insulele Canare, iar de o saptamana nu exista nicio informație despre soarta ei, relateaza BBC. Doua barci similare care transportau alte cateva zeci de oameni ar fi, de asemenea, date disparute.Insulele…

- Da, ați citit bine! Puteți avea o experiența ca-n Maldive in Marea Mediterana. Un hotel din Europa le ofera oaspeților o experiența completa exact ca cea din țara insulara, insa la un preț mult mai mic. In ce țara este resortul și cat costa, de fapt, o vacanța acolo.