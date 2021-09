Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc urmeaza sa efectueze prima sa vizita externa dupa operația suferita la colon. Conform BBC, suveranul pontif merge, duminica, la Budapesta unde se va intalni scurt cu premierul Viktor Orban. Este de așteptat ca intalnirea sa fie marcata din nou de diferențele de opinie dintre liderul Bisericii…

- Papa Francisc a ajuns duminica la Budapesta, unde va oficia sfanta liturghie solemna de incheiere a celui de-al 52-lea Congres euharistic international, organizata in Piata Eroilor din Budapesta, si se va intalni cu liderii politici ai acestei tari centro-europene, pentru a-si continua apoi vizita de…

- Este de așteptat ca intalnirea sa fie marcata din nou de diferențele de opinie dintre liderul Bisericii Catolice și șeful guvernului ungar, mai ales in ce privește naționalismul și politicile anti-imigranți ale lui Orban, relateaza presa internaționala.La Budapesta au loc alte doua intalniri semnificative…

- In deplasare in Europa Centrala, Papa Francisc a ajuns in Ungaria și apoi este așteptat in Slovacia, duminica, 12 septembrie. Aceasta este cea de-a doua calatorie pontifica a anului pentru suveranul pontif, dupa Irak, in martie, și a 34-a, de la alegerea sa. La Budapesta, Sfantul Parinte va sarbatori…

- Sala de Presa a Sfantului Scaun a publicat programul detaliat al calatoriei apostolice pe care papa Francisc o va efectua in capitala Ungariei, Budapesta, cu ocazia celui de-al 52-lea Congres Euharistic Internațional, și, succesiv in Slovacia, in zilele 12-15 septembrie. Intalniri cu președintele și…

- Vaticanul a publicat miercuri detalii despre viitoarea calatorie apostolica a papei Francisc, confirmand ca acesta se va intalni cu premierul ungar, Viktor Orban, la Budapesta, in septembrie, inaintea unei vizite de stat in Slovacia, informeaza AFP. Papa isi va incepe calatoria pe 12 septembrie cu o…

- Papa Francisc a fost externat miercuri din spitalul din Roma unde a fost operat in urma cu 11 zile, anunța presa italiana citata de Reuters și Associated Press . Fotografii stranși in jurul spitalului Gemelli au vazut doua mașini escortate de echipele de securitate ale Vaticanului parasind curtea spitalului…

- Papa Francisc a fost externat miercuri din spitalul din Roma unde a fost operat în urma cu 11 zile, anunța presa italiana citata de Reuters și Associated Press.Fotografii strânși în jurul spitalului Gemelli au vazut doua mașini escortate de echipele de securitate ale Vaticanului…