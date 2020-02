Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele care E™i-au cumpAƒrat vacanE›e E™i doresc sAƒ le anuleze, A®n cazul unor circumstanE›e inevitabile E™i extraordinare , au posibilitatea sAƒ A®E™i recupereze integral sumele plAƒtite cAƒtre operatorii de turism, A®nsAƒ nu pot beneficia de despAƒgubiri...

- Persoanele extradate din zone cu coronavirus vor fi tinute 27 de zile de carantina, perioada in care vor purta manusi chirurgicale si vor avea acces permanent la produse de igiena personala ”fiind sfatuiti sa le foloseasca cat mai des”.

- Direcția de Sanatate Publica Timiș a facut publice, astazi, informații legate de masurile care au fost luate in județul nostru cu scopul prevenirii apariției de cazuri cu coronavirus in Romania. Astfel, potrivit reprezentanților instituției, in urma videoconferinței de astazi cu ministerul Sanatații,…

- Masuri luate de autoritațile de sanatate publica din Buzau in contextul epidemiei de coronavirus din China. Persoanele care se intorc din China la Buzau, dupa ce au intrat in contact cu persoane infectate, vor fi izolate intr-un centru special, deschis intr-o fosta tabara școlara.Dupa ce la Buzau au…

- Pacientul este o tanara care s-a intors din China pe 24 ianuarie. "Pacientul este stabil si este monitorizat indeaproape", se arata intr-un comunicat al ministerului Sanatații. Femeia se afla in izolare intr-un spital, relateaza duminica dpa.Primul caz de coronavirus din India a fost raportat…

- Manifestanții din Hong Kong au aruncat, duminica seara, cucocktailuri Molotov intr-o cladire goala pregatita sa devina centru decarantina pentru persoanele infectate cu coronavirus. Un incendiu puternic a izbucnit la intrarea in respectivacladire, inainte ca pompierii sa intervina. ”Aceste acte distructive…

- Papa Francis a primit la Vatican peste o suta de copii din 40 de tari. Suveranul Pontif le-a vorbit despre importanta ajutorului reciproc si crearea relatiilor frumoase cu cei din jur. Unul dintre copii i-a facut o surpriza Papei si a dansat.