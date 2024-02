Fermierii germani blochează cel mai mare aeroport al țării Fermierii germani și sute de tractoare au blocat drumurile din jurul Aeroportului din Frankfurt in semn de protest fața de prețuri și birocrația UE pentru mediu. Sute de fermierii germani se opun eliminarii facilitatilor fiscale pentru motorina folosita in agricultura, potrivit www.telegraph.co.uk . „Traficul este perturbat in jurul aeroportului. Persoanele care vor sa ajunga la aeroport sunt rugate sa utilizeze mijloacele de transport in comun”, a precizat politia din Frankfurt intr-un mesaj pe reteaua sociala X (ex-Twitter). Pe aceiasi retea sociala, mai multi utilizatori au postat mesaje video… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

