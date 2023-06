Zalando, una dintre cele mai importante platforme online de fashion și lifestyle din Europa, anunța primul caștigator al Zalando Visionary Award 2023, oferit in parteneriat cu Copenhagen Fashion Week: Paolina Russo. Brandul londonez, fondat in 2021 de Paolina Russo și Lucile Guilmard, este caracterizat de o creativitate extraordinara, accent pe tricotaje și de misiunea de a readuce in atenție tradițiile. Paolina Russo și-a dovedit abordarea vizionara și dorința de a inova prin colecțiile sale tricotate, pline de viața și versatile, ce combina tehnicile artizanale cu producția industriala, aducand…