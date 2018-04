Stiri pe aceeasi tema

- Metrorex analizeaza posibilitatea implementarii in statia de metrou Victoriei 1 a unui sistem de protectie a calatorilor ce presupune instalarea de platforme cu usi culisante la peron, insa la acest moment nu exista o sursa de finantare certa, potrivit informatiilor furnizate miercuri de companie. "Pentru…

- "Pentru sporirea sigurantei cetatenilor la metrou, Asocierea TIAB - Grupul Vinci Logic IT Consult SRL a propus Metrorex implementarea unui 'sistem de protectie a calatorilor din statiile de metrou prin instalarea de platforme cu usi culisante la peron', in statia de metrou Victoriei 1. Ca orice propunere…

- Cea mai centrala piața a Timișoarei, Piața 700, mai așteapta modernizarea. Anul acesta nu se intervine deloc acolo, pentru ca primarul Nicolae Robu vrea un concurs de soluții. Viseaza la o transformare cu adevarat inedita și s-a inspirat chiar și dintr-un proiect mai vechi de pe vremea lui Gheorghe…

- Trimis in judecata de aproape un an pentru abuz in serviciu, Olimpiu Neamt, fostul primar al comunei Livezile isi vede de viata si chiar se gandeste la afaceri. Acesta planuieste sa dezvolte in comuna pe care a condus-o un proiect revolutionar: o tabara cu bungalow-uri. Olimpiu Neamt a condus comuna…

- Agentia de Protectie a Mediului Cluj nu a luat nicio decizie în privinta acordului de mediu pentru pornirea statiei de osmoza. “La începutul lunii martie CJ Cluj a scos la consultare publica documentația pentru stația de levigat de la Pata Rât, înaintata Garzii…

- Comisia Europeana a transmis o scrisoare prin care cere clarificari legate de traseul ales, dar si de costu­rile pentru proiectul liniei de metrou Bucuresti-Otopeni (Magistrala 6), informeaza Ziarul Financiar.Critica principala adusa de Comisia Europeana vizeaza traseul stabilit in proiect,…

- O defecțiune la una dintre ușile unui vagon de tren a provocat haos in stația de metrou Unirii 2. Pasagerii au fost debarcați și s-au urcat intr-un alt tren. Din aceasta cauza, statia de metrou care e de obicei foarte aglomerata dimineata, a devenit neincapatoare. Trenurile au circulat cu staționari…

- Sute de oameni au ramas blocați pe peron zeci de minute, la stația Piața Victoriei, dupa ce, in stația Tineretului, o garnitura a avut probleme tehnice la ușile de acces. Aglomerația s-a format și...