Bulgaria nu îndeplinește criteriile pentru intrarea în zona euro Bulgaria nu intra in zona euro. Vecina noastra inca nu indeplineste criteriile pentru intrarea in zona euro, prevazuta pentru 1 ianuarie 2025, a recunoscut, marti, Banca Nationala, care a pus aceasta situatie pe seama crizei politice din tara, unde pe 9 iunie va avea loc al 6-lea rand de alegeri din ultimii trei ani, relateaza agentia EFE . „Ca rezultat al crizei politice din ultimii ani am pierdut atat initiativa, cat si conducerea in procesul de adeziune la zona euro”, a spus guvernatorul Bancii centrale, Dimitar Radev, intr-o conferinta de presa. Acesta a dat asigurari ca raportul de convergenta,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

