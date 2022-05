Panica mare in randul angajaților bugetari, pentru ca nu le-a intrat leafa, vineri, in conturi. Ministerul Finanțelor spune ca de vina ar fi unele disfuncționalitați ale sistemelor informatice, dar, luni, sigur vor fi facute plațile. „Din motive obiective, in data de 13 mai 2022, s-au inregistrat disfuncționalitați ale sistemelor informatice partajate care asigura transferul sumelor in sistemul bancar, precum și in sistemul de plați interbancare, inregistrandu-se intarzieri parțiale la plata”, a transmis Ministerul Finanțelor. Concret, 60% din obligațiile de plata au fost realizate la timp, in…