Panică la Dej. Un autobuz electric a luat foc în mers Un autobuz electric a fost distrus in totalitate, duminica, in Dej, dupa ce a fost cuprins de flacari in mers. Calatorii au coborat la timp, in urma incidentului nefiind inregistrate victime. Autobuzul, care transporta pasageri pe ruta Dej – Șomcuțul Mic, a luat foc la ieșirea din oraș. Speriați, oamenii au inceput sa coboare. La […] The post Panica la Dej. Un autobuz electric a luat foc in mers appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

