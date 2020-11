Panică la Berlin: Sediul cancelarului Angela Merkel a fost atacat Sediul in care iși desfașoara activitatea cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a fost atacat miercuri dimineața. Primele suspiciuni sunt legate de faptul ca sediul cancelarului de Berlin a fost atacat din motive politice. O mașina condusa de un barbat a intrat in sediul cancelarului Germaniei, Angela Merkel Conform surselor citate de editia in limba germana a agentiei Reuters si de publicatia Bild , sediul instituției ar fi fost atacat din motive politice care se bazeaza pe controversele și protestele care au aparut dupa restricțiile impuse. Pe mașina care a lovit poarta sediului erau inscripționate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

