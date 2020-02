Stiri pe aceeasi tema

- Apararea aeriana siriana incerca sa respinga un atac israelian in apropiere de Damasc, transmite agentia rusa de stiri. Un purtator de cuvant al armatei ruse a declarat ca patru avioane de lupta F-16 israelienw au tras opt rachete aer-sol catre suburbiile Damascului fara sa intre in spatiul aerian sirian.…

- Incidentul ar fi avut loc dupa ce apararea aeriana siriana incerca sa respinga un atac israelian in apropiere de Damasc, transmite agenția rusa de știri. Avionul care zbura pe ruta Teheran – Damasc a aterizat astfel la baza aeriana rusa Khmeimim, unde se afla cel mai apropiat aeroport. Potrivit…

- Ministerul rus al Apararii anunta ca un avion de pasageri airbus A 320, cu 178 de oameni la bord, a aterizat de urgenta la baza aeriana siriana Khmeimim, operata de Rusia, dupa ce apararea antiaeriana siriana aproape ca ar fi lovit aeronava civila.

- Minsiterul rus al Apararii susține ca un avion cu 172 de oameni la bord a fost nevoit sa faca o oprire de urgența la baza aeriana Khmeimim, dupa ce acesta aproape ca a fost doborat de apararea antiaeriana din Siria, scrie Hotnews.roMinisterul rus al apararii spune ca un Airbus 320 cu 172 de persoane…

- ​Ministerul rus al apararii spune ca un Airbus 320 cu 172 de persoane la bord a facut o aterizare de urgența în baza aeriana Khmeimim dupa ce apararea aeriana siriana aproape ca l-a lovit, transmite agenția Ria.Khmeimim este o baza aeriana operata la acest moment de Rusia, fiind amplasata…

- Noul avion rus Irkut MC-21 de pasageri twinjet, care a efectuat un zbor experimental, a facut o aterizare de urgența pe Aeroportul Internațional Zhukovsky chiar in afara Moscovei. Conform datelor preliminare, motivul debarcarii de urgența a fost o defecțiune a aparatelor electronice ale aeronavei.…

- Un avion care a decolat de pe aeroportul din Cluj-Napoca si care avea ca destinatie Bruxelles, Belgia a aterizat de urgenta in Polonia, dupa ce a lovit o pasare The post Aterizare de urgenta! Un avion plin cu cetateni romani a aterizat in Polonia appeared first on Renasterea banateana .

- Cursa Aeroflot, care a decolat de la Moscova si urma sa aterizeze la Anapa, a aterizat de urgenta pe aeroportul din Rostov, potrivit agentiei ruse de presa TASS, citata de CNN. Solicitarea pentru aterizarea de urgenta a fost facuta dupa ce unul din piloti, a carui varsta nu a fost facuta publica, a…