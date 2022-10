Pandurii a contestat falimentul, la Curtea de Apel din Craiova

Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Retezeanu, directorul Direcției de Urbanism din Primaria Targu Jiu, reținut marți seara, a fost prezentat miercuri la audieri la Parchetul Județean Gorj si a fost pus sub control judiciar. Razvan Retezanu, cercetat pentru savarșirea infracțiunii de abuz in serviciu, a fost prezentat Parchetului…

- Dupa Astra, care a cerut retragerea din Liga 3, și Pandurii Targu Jiu este pe cale de dispariție. Clubul din Tg. Jiu intra in faliment dupa decizia anunțata marți de Tribunalul Gorj, potrivit pandurul.ro. Pandurii Tg. Jiu intra in faliment Dispune intrarea in faliment a debitoarei Asociația Clubul Sportiv…

- Un director din cadrul Primariei Targu Jiu a fost reținut marți seara de polițiștii gorjeni sub acuzația de abuz in serviciu. Potrivit unor surse judiciare, este vorba de Razvan Retezeanu, de 47 de ani, șef din cadrul Direcției Urbanism. Dosarul vizeaza modul in care a fost autorizata construcția unui…

- Tribunalul Gorj a acceptat marți deschiderea procedurii falimentului la Clubul Pandurii Lignitul Targu Jiu. Magistrații au fost de acord cu toate cele sase cereri de faliment depuse de unii dintre creditori, jucatori de fotbal sau antrenori. Datoriile Clubului se ridica la peste 2,3 milioane de euro.…

- Marin Condescu, președintele celor de la CS Pandurii Lignitul Targu Jiu, a oferit imagini inedite in week-end, la meciul pe care formația lui l-a caștigat contra Minerului, scor 1-0. Pandurii Targu Jiu s-a retras inaintea startului sezonului din Liga 3, din cauza unei interdicții la transferuri, și…

- CFR Infrastructura, prin sucursala Craiova, a lansat licitație pentru reabilitarea garii Curtea de Argeș. Valoarea estimata a lucrarilor este de 10,59 milioane de lei, fara TVA. Astfel, va fi realizata proiectarea (fazele DTAC și DTOE, PT+DE, actualizare deviz general, Asistența Tehnica din partea proiectantului,…

- Iubitorii muzicii ușoare au avut o mare surpriza din partea cunoscutei și apreciatei interprete de muzica ușoara Paula Seling, azi incepand cu ora 14.00. Acompaniata de Orchestra New Hope, al carei dirijor este Octavian Lup, Paula Seling a cantat pentru pacienții si cadrelor medicale, actul artistic…

- Cinci persoane au fost ranite, azi noapte, in urma unei coliziuni in lant, produse pe pe DN 6, sens Filiași – Craiova, pe raza localitații Racarii de Jos. Politistii din Filiasi au fost sesizati cu privire la faptul ca, la iesire din orasul Filiasi, catre Craiova, a avut loc un accident rutier. La fata…