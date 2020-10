Pandemia slăbește în India și Brazilia. Europa și SUA înregistrează noi recorduri Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat duminica ca a inregistrat sambata un nou record mondial de contaminari cu coronavirus pentru a treia zi consecutiv. Un grafic al infectarilor medii arata cum Europa și SUA urca vertiginos spre noi maxime, in timp ce Brazilia și India inregistreaza scaderi ale numarului de cazuri nou diagnosticate. Potrivit […] The post Pandemia slabește in India și Brazilia. Europa și SUA inregistreaza noi recorduri appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

