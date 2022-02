2022 ar trebui sa fie anul reformelor structurale, insa va fi, mai degraba, anul contrastelor, cu o adancire a dezechilibrelor din economie. Perspectivele noului an indica o accentuare a diferenței dintre prețuri și salarii, fapt ce va determina o scadere a nivelului de trai, o discrepanța tot mai mare intre mediul public și cel privat, intre promisiuni și realitate, intre bogați și saraci. Vom avea sectoare economice pe plus, dar și multe domenii in care inflația, blocajul financiar și criza forței de munca vor continua sa faca victime, arata o analiza a companiei de consultanța Frames. 2021…