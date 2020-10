Stiri pe aceeasi tema

- FMI: Investitiile publice vor fi cruciale pentru revenirea din pandemia de COVID-19. Guvernele ar putea crea milioane de locuri de munca Investitiile publice ar trebui sa joace un "rol central" in revenirea economiilor avansate si a celor in curs de dezvoltare din criza provocata de coronavirus,…

- Pandemia de coronavirus pare sa afecteze mai mult sanatatea in marile orase, expuse ani de-a randul poluarii si ai caror locuitori sunt mai susceptibili sa contracteze boli, si nu doar respiratorii, fapt ce necesita “o reorganizare” urgenta a metropolelor, pentru a da prioritate deplasarii pietonale…

- Pandemia ii obliga pe elevi sa stea mai mult timp in fata computerului. Odata cu noile realitati, cind invatamintul se desfasoara online, au aparut noi riscuri la care sint supusi elevii si studentii. Potrivit medicilor, privitul indelung la calculator predispune la diferite afectiuni oftalmologice.…

- O platforma online folosita de milioane de elevi din SUA a picat marți, in prima zi de școala. Probleme asemanatoare au intampinat și alte platforme folosite in sistemul de educație online al americanilor.Pandemia a mutat scoala in mediul online, dar acesta nu pare a fi pregatit. Platforma…

- Președintele Donald Trump a salutat, duminica, autorizarea FDA a unui tratament pentru coronavirus care utilizeaza plasma de sange de la pacienții recuperați, la o zi dupa ce a acuzat agenția ca ar impiedica utilizarea vaccinurilor și altor terapii din motive politice, transmite Reuters. Astfel, tratamentele…

- Aproximativ 134.000 de persoane ar putea muri in Statele Unite ale Americii pana in decembrie, din cauza Covid-19, daca nu se vor impune mai multe masuri de siguranta. Numarul ar creste daca masurile se relaxeaza, afirma cercetatorii americani, potrivit cnn.com, relateaza News.ro.Estimarile…

- Ozonul este unul dintre aliatii medicilor in lupta cu COVID-19, iar noul tratamentul complementar este folosit de astazi si in Galati, pentru a ajuta pacientii in stare foarte grava. Ozonoterapia ajuta organismul infectat sa oxigeneze mai usor organele, in conditiile in care functia plamanilor este…