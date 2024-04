Stiri pe aceeasi tema

- Alege locale 2024: Anunț privind desemnarea prin tragere la sorti a președintelui Biroului electoral de circumscripție județeana nr. 1 Alba și a locțiitorului acestuia, precum și a președinților birourilor electorale de circumscripție comunala, orașeneasca și municipala și a locțiitorilor acestora Alege…

- Update: Cristian Popescu Piedone și-a depus la Biroul Electoral Central lista de semnaturi și dosarul de candidatura la Primaria Capitalei. Piedone a venit la sediul BEC cu tricouri speciale, dar și cu punguțe pentru Nicușor Dan. ”Astazi, Piedone, așa cum il considera unii circar, scandalagiu. Eu astazi…

- Partidul Umanist Social Liberal a depus, miercuri, la Biroul Electoral Central, listele pentru alegerile europarlamentare. Presedintele executiv al PUSL, Cristian Popescu Piedone, a declarat ca au fost stranse pentru alegerile europarlamentare 310.000 de semnaturi. „Le-am depus astazi, am intrat, ne-am…

- Liderii aliantei Dreapta Unita au depus, luni la Biroul Electoral Central (BEC) peste 530.000 de semnaturi de sustinere pentru a candida la alegerile europarlamentare. „Sunt semnaturi culese pe bune pe strazi, in parcuri, in orase, in localitati, de la oameni reali cu care am discutat, colegii mei au…

- Alianta PSD-PNL a depus, vineri, la Biroul Electoral Central, lista comuna de candidati pentru alegerile europarlamentare. ”Eu am mare incredere in acest demers si sunt convins ca si cetatenii Romaniei vad in aceasta lista comuna un angajament al celor doua partide pentru Romania”, a afirmat liderul…

- Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a validat, marți, Alianța Dreapta Unita USR – PMP – Forța Dreptei, care fusese respinsa de Biroul Electoral Central. Decizia este definitiva, ceea ce inseamna ca Alianța Dreapta Unita poate participa la alegerile europarlamentare și locale. „Admite contestatia…

- Fostul lider WTA Simona Halep se poate intoarce pe terenul de tenis. Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS) a decis reducerea pedepsei de la 4 ani la 9 luni in scandalul de dopaj, anunța Antena3 CNN. TAS a mai decis anularea probei de sange din pașaportul biologic al sportivei. Halep primise o suspendare…

- Philippe Grumbach, fost director al publicației L’Express și apropiat al președinților Franței, a spionat pentru serviciul sovietic KGB timp de 35 de ani. Dezvaluirea a fost facuta chiar de L’Express și se bazeaza pe munca recenta de arhiva a unui cercetator și pe confirmarile din partea apropiaților…