Stiri pe aceeasi tema

- ”Chiar daca lumea muncește sa opreasca noul coronavirus și sa inceapa sa-și revina din pandemie, avem nevoie, de asemenea, sa acționam acum pentru a evita un dezastru climatic, prin construirea și dezvoltarea inovațiilor care ne vor ajuta sa eliminam emisiile de gaze cu efect de sera”, este de parere…

- 54% dintre romani afirma ca situația lor financiara curenta este destul de precara și aproape 50% dintre consumatorii romani au inregistrat o reducere a veniturilor și a economiilor in ultima perioada, potrivit unui sondaj realizat de McKinsey & Company.Actuala criza COVID-19 a surprins…

- Anatomia lui Grey este un serial care iși ține fanii in suspans de 15 ani, ajungand, momentan, la sezonul 16. In contextul pandemiei, se pare ca producatorul serialului ales sa abordeze, pentru sezonul 17, situația Covid-19.

- . Criza sanitara i-a determinat pe angajații romani sa-și dramuiasca banii cat mai bine, limitandu-și cheltuielile la strictul necesar, și sa incerce sa economiseasca mai mult, arata datele unui sondaj efectuat de platforma de recrutare BestJobs. Doi din trei vor sa pastreze acest obicei capatat in…

- Muzeul Luvru din Paris, cea mai vizitata institutie muzeala din lume, se va redeschide luni intr-un registru mult diminuat - care respecta toate masurile de precautie posibile - si fara grupurile numeroase de turisti americani si asiatici, prezenti in mod obisnuit in interiorul sau in aceasta perioada…

- Premierul italian Giuseppe Conte și principalii miniștri responsabili de gestionarea pandemiei, cel de Interne și cel al Sanatații, vor fi audiați astazi de procurori, dupa ce zeci de oameni au depus plangeri pentru modul in care au gestionat autoritațile criza coronavirusului, scrie Digi24.ro .

- Criza i-a facut sa treaca rapid de la servicii complexe de marketing in turism la vanzarea de produse de creativitate. Ceea ce a inceput initial ca o joaca s-a transformat rapid intr-un business pentru Dan Dumitru si Elvis Floroiu. Este vorba de magazinul online dego.ro - the hobby society,…

- Pandemia COVID-19 a schimbat rapid viata romanilor. Nenumarate afaceri au fost nevoite sa-si inchida portile si multor persoane li s-au miscorat salariile, in vreme ce altele au ramas fara loc de munca. Desi economia a fost lovita puternic de aceste modificari, exista cateva domenii care nu sunt afectate.…