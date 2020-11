Pandemia a exacerbat abuzurile sexuale împotriva copiilor; Președintele vorbește din hârtii Un președinte desprins de realitate și complet superficial, ba chiar iertator cu impotența și incompetența sistemului de protecție a copiilor din Romania a vorbit, de Ziua Internaționala a Drepturilor Copiilor, despre cei 16.000 de copii, victime ale abuzului, neglijarii, exploatarii și oricarei forme de violența. Deși Comisia Europeana a avertizat asupra exacerbarii abuzurilor sexuale impotriva […] The post Pandemia a exacerbat abuzurile sexuale impotriva copiilor; Președintele vorbește din hartii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

