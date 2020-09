Stiri pe aceeasi tema

- Victoriabank, banca de top din Republica Moldova, contribuie tot mai mult la digitalizarea oamenilor și ofera servicii de ultima generație prin investițiile facute și lansarile periodice. Online bankingul și cardurile inseamna confort și mobilitate pentru clienți, ambele fiind in creștere in preferințele…

- Este vorba despre liderul Consiliului Național al PSD, Vasile Dincu, care a declarat, marți, la DcNews.ro ca alegerile locale „nu sunt un accelerat care nu mai poate fi oprit”. „Exista și in PSD doua școli de gandire. Una e cea care spune sa facem alegeri acum, rapid, ca ne-am pregatit, in general sunt…

- Anul 2020 a fost unul dificil pentru mare parte a omenirii, pandemia de Covid-19 afectând atât persoanele de rând, cât și vedetele. Criza de coronavirus a ținut capul de afiș al ultimelor luni, iar oamenii nu au mai acordat atâta atenție vedetelor. Încercând…

- Coronavirus a mai facut o victima in randul angajaților medicali. Este vorba despre medicul terapeut Mihail Preotesa. Acesta activa calitate de șef al Sectiei de terapie generala a Spitalului Raional Anenii Noi. Anunțul a fost facut de catre Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie „Nicolae Testemitanu"…

- Viceprimarul municipiului Botoșani, social-democratul Cosmin Andrei ii cere public primarului PNL, Catalin Flutur sa le explice botoșanenilor de ce propriul Guvern liberal a fost gasit vinovat de Curtea de Conturi de o serie de ilegalitați care au atentat la viața oamenilor.

- Pandemia de COVID-19 a schimbat viața moldovenilor. In timp ce unii stau cit mai mulți in case, alții iși continua viața fiind siguri ca virusul nu le poate afecta sanatatea. Vineri, Republica Moldova a prelungit starea de urgența in sanatate publica pina pe 31 august, astfel moldovenii sint indemnați…

- ”Criza sanitara i-a determinat pe angajatii romani sa-si dramuiasca banii cat mai bine, limitandu-si cheltuielile la strictul necesar, si sa incerce sa economiseasca mai mult”, arata datele unui sondaj al platformei de recrutare BestJobs. Doi din trei vor sa pastreze acest obicei capatat in perioada…

- Viața de student sub semnul distanțarii sociale: „Aveam cursuri online, mergeam prin oraș și imparțeam mancare sau eram la asamblat de viziere”, ne-a spus Deian Ardelean, unul dintre studenții straini care s-au implicat in acțiuni civice in Romania Educația online, generalizata la toate nivelurile de…