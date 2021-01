20.000 de beneficiari au optat sa-si primeasca banii pe card N. Dumitrescu Veste buna pentru prahoveni: guvernantii sustin ca inca din prima luna a acestui an va fi respectat calendarul stabilit pentru plata pensiilor, astfel incat pana la 15 ianuarie banii sa le fie dusi acasa de catre postasi sau sa fie virati in conturile bancare. Pentru pensionarii care au optat sa iși primeasca drepturile banești la domiciliu, plata se face in baza unei convenții incheiata intre Casa Nationala de Pensii si Posta Romana. Noul ministru al Muncii, Raluca Turcan, a discutat din nou, in prima zi lucratoare din…