- SUA au confirmat ca 34 de soldati americani au fost diagnosticati cu leziuni cerebrale traumatice în urma atacului cu rachete întreprins de Iran la 8 ianuarie asupra unei baze din Irak unde stationeaza militari americani, informeaza agenția DPA, citata de Agerpres.Rachetele au fost…

- Rachetele au fost lansate de Iran asupra bazei militare din Irak, dupa uciderea de catre SUA a generalului iranian Qassem Soleimani. Leziunile cerebrale traumatice sunt leziuni fizice care nu sunt neaparat vizibile sau evidente imediat, dar care pe termen lung pot avea consecințe grave.Pentagonul…

- Opt rachete au lovit duminica o baza aeriana irakiana care gazduieste soldati americani la nord de Bagdad, au transmis surse militare irakiene, fara a preciza originea tirurilor, potrivit AFP, scrie Agerpres. Incidentul intervine in contextul tensiunilor dintre Statele Unite si Iran dupa asasinarea…

- Comandamentul militar irakian a anuntat miercuri ca 22 de rachete iraniene au cazut asupra a doua baze militare de pe teritoriul Irakului "fara a face victime printre fortele irakiene", dupa o riposta a Iranului impotriva intereselor SUA, care l-au ucis vineri pe generalul iranian Qassem Soleimani,…

- La cinci zile dupa eliminarea generalului Qassem Soleimani, Iranul a declansat miercuri riposta impotriva Statelor Unite lansand rachete asupra a doua baze militare din Irak unde stationeaza militari americani, comenteaza AFP. Potrivit Pentagonului, peste 12 rachete au fost lansate din…

- Televiziunea din Irak, unde a avut loc atentatul imporiva generalului iranian, a facut publice imaginile atacului. Imagini filmate de camerele de supraveghere arata cum o racheta lovește mașina in care era militarul cu rang inalt. Alaturi de general a pierit și omul lui de incredere. …

- Zeci de mii de oameni au ieșit pe strazile Teheranului și in alte orașe pentru a protesta impotriva atacului aerian american in care a fost ucis generalul Qasem Soleimani, scrie The New York Post. Scandand "Moarte Americii" și ținand afișe cu generalul Qassem Suleimani, mii de oameni au umplut strazile…

- Abu Mahdi al-Muhandis, ucis si el in raidul american de vineri, era considerat omul Iranului la Bagdad si inamicul numarul unu al Statele Unite. El a murit alaturi de bunul sau prieten Qassem Soleimani, al carui mana dreapta a fost timp de decenii in Irak.