Până la ora 21.00? Ce vor reprezentații magazinelor de cartier Reprezentații magazinelor mici de cartier vor sa propuna ca in weekend, in localitațile cu o incidența de 4 cazuri la mia de locuitori, ora de inchidere sa fie 21.00. Prefectul Capitalei, Alin Stoica spune ca le-a cerut reprezentanților acestor magazine sa vina cu propuneri și soluții pentru a reduce aglomerația in zilele de weekend, dar și masuri pentru a limita numarul de oameni din interiorul unui magazin: „Am cerut atat date cu ce s-a intamplat in weekend, adica daca difera fața de ce se intampla inainte, pentru ca in mod normal exista un drag de aglomerare și daca au existat schimbari de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

